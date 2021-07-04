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Filipinlerde askeri uçak düştü: 17 ölü

04.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de bir askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Uçaktakilerin askeri eğitimlerini yeni tamamlayan ve görev yerlerine dağıtılan personel olduğu açıklandı.Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde askeri uçak düştü. İlk belirlemelere göre olayda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Uçağın enkazından şu ana kadar 40 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, çoğu askeri personel olan 92 kişiyi taşıyan C-130 tipi uçağın Jolo Adası’ndaki üsse inmeye çalıştığı sırada kazaya uğradığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, uçağın pisti pas geçtiğini ve yeniden havalanmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirtti. Kurtarma ekipleirinin olay yerinde olduğunu söyleyen Sobejana, "Daha fazla canın kurtarılması için dua ediyoruz" dedi.

Yetkililer yere çarpan uçağın alev aldığının ve ikiye bölündüğünün ilk raporlara yansıdığı belirtiyor. Uçaktakilerin askeri eğitimlerini yeni tamamlanan ve görev yerlerine gönderilen personel olduğu açıklandı. Hükümet, silahlı örgütlerin faaliyetlerinin sürdüğü Filipinlerin bazı adalarında yoğun bir şekilde asker bulunduruyor. Filipinler ordusu C-130 tipi uçakları çoğunlukla personel ve insani yardım malzemesi nakliye etmek amacıyla kullanıyor.

Geçen ay da Filipinler ordusuna ait bir helikopter düşmüş ve bu kazada altı kişi yaşamını yitirmişti. "Kara Şahin" olarak bilinen S70-i tipi helikopterin başkent Manila'nın kuzeyinde uğradığı kazanın ardından ordu bu tip helikopterlerin tamamını hangara çekmişti.

AFP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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