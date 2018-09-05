Filipinler'de belediye başkanına suikast

MANİLA (AA) - Filipinler'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu ticaretiyle ilgisi olduğunu iddia ettiği belediye başkanı, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Filipinler polisinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Cebu eyaletine bağlı Ronda kasabasının belediye başkanı Mariano Blanco'nun, başkanlıktaki ofisinde silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Minibüsle gelen otomatik silahlı saldırganların nöbetçileri etkisiz hale getirdikten sonra ofisinde uyuyan Blanco'ya ateş açtığı belirtildi.

Belediye Başkanı Blanco'nun saldırıda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Blanco, Devlet Başkanı Duterte'nin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yetkililer listesinde yer alıyordu. Bu sebeple belediye bakanının yerel polis güçleri üzerindeki otoritesi kaldırılmıştı.

Ölüm tehditleri alan Blanco, bu nedenle evinde ve ofisinde dönüşümlü olarak geceliyordu.

Blanco'nun yeğeni, Belediye Başkan Yardımcısı Jonah John Ungab şubat ayında Cebu şehrinde motorsikletli silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.