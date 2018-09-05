Filipinler'de belediye başkanına suikast

MANİLA (AA) - Filipinler'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu ticaretiyle ilgisi olduğunu iddia ettiği belediye başkanı, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
Filipinler polisinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Cebu eyaletine bağlı Ronda kasabasının belediye başkanı Mariano Blanco'nun, başkanlıktaki ofisinde silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.
Minibüsle gelen otomatik silahlı saldırganların nöbetçileri etkisiz hale getirdikten sonra ofisinde uyuyan Blanco'ya ateş açtığı belirtildi.
Belediye Başkanı Blanco'nun saldırıda hayatını kaybettiği kaydedildi.
Blanco, Devlet Başkanı Duterte'nin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yetkililer listesinde yer alıyordu. Bu sebeple belediye bakanının yerel polis güçleri üzerindeki otoritesi kaldırılmıştı.
Ölüm tehditleri alan Blanco, bu nedenle evinde ve ofisinde dönüşümlü olarak geceliyordu.
Blanco'nun yeğeni, Belediye Başkan Yardımcısı Jonah John Ungab şubat ayında Cebu şehrinde motorsikletli silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
Filipinler'de belediye başkanlarına yönelik silahlı saldırıların artttığı gözleniyor. Temmuz ayında ülkenin güneyindeki Tanaunan şehrinin belediye başkanı Antonio Halili bir tören sırasında yakındaki tepeden açılan ateş sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti.
Ertesi gün ise kuzeydeki General Tinio şehrinin belediye başkanı, motorsikletli saldırganlarca vurularak öldürülmüştü.
Suikastlerin faillerinin yakalanamaması, cinayetlerin siyasi iktidar tarafından azmettirildiği şüphesine yol açıyor.
KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar
Rusya İdlib'teki hedeflerini açıkladı
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
İlk kez göreceksiniz! Deniz Gezmiş'in daha önce hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı
Almanya'dan Türkiye'ye 'mali yardım' açıklaması
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum