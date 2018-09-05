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Filipinler'de belediye başkanına suikast

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Duterte'nin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı yetkililer listesinde yer alan Ronda Belediye Başkanı Mariano Blanco ofisinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi

MANİLA (AA) - Filipinler'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucu ticaretiyle ilgisi olduğunu iddia ettiği belediye başkanı, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Filipinler polisinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Cebu eyaletine bağlı Ronda kasabasının belediye başkanı Mariano Blanco'nun, başkanlıktaki ofisinde silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Minibüsle gelen otomatik silahlı saldırganların nöbetçileri etkisiz hale getirdikten sonra ofisinde uyuyan Blanco'ya ateş açtığı belirtildi.

Belediye Başkanı Blanco'nun saldırıda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Blanco, Devlet Başkanı Duterte'nin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yetkililer listesinde yer alıyordu. Bu sebeple belediye bakanının yerel polis güçleri üzerindeki otoritesi kaldırılmıştı.

Ölüm tehditleri alan Blanco, bu nedenle evinde ve ofisinde dönüşümlü olarak geceliyordu.

Blanco'nun yeğeni, Belediye Başkan Yardımcısı Jonah John Ungab şubat ayında Cebu şehrinde motorsikletli silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Filipinler'de belediye başkanlarına yönelik silahlı saldırıların artttığı gözleniyor. Temmuz ayında ülkenin güneyindeki Tanaunan şehrinin belediye başkanı Antonio Halili bir tören sırasında yakındaki tepeden açılan ateş sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti.

Ertesi gün ise kuzeydeki General Tinio şehrinin belediye başkanı, motorsikletli saldırganlarca vurularak öldürülmüştü.

Suikastlerin faillerinin yakalanamaması, cinayetlerin siyasi iktidar tarafından azmettirildiği şüphesine yol açıyor.

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belediye başkanı Cebu eyaleti Filipinler Mariano Blanco ronda

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