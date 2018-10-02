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Filipinler'de belediye başkanına suikast

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

Sudipen Belediye Başkanı Alexander Buquing ile iki kişi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

MANILA (AA) - Filipinler'de silahlı kişilerce saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, La Union kentinde, Sudipen Belediye Başkanı Alexander Buquing ile eşi ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı Wendy Buquing'in bulunduğu araca silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bangar kasabasında düzenlenen saldırıda, Belediye Başkanı Buquing ile şoförü ve korumasının yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, Buquing'in eşi Wendy Buquing'in ise yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Filipinler'de belediye başkanlarına yönelik silahlı saldırıların arttığı gözleniyor.

Cebu eyaletine bağlı Ronda Belediye Başkanı Mariano Blanco da 5 Eylül'de ofisinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Temmuz ayında ise ülkenin güneyindeki Tanaunan Belediye Başkanı Antonio Halili, bir tören sırasında açılan ateşle göğsünden vurularak öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Filipinler silahlı saldırı

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