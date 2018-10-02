Filipinler'de belediye başkanına suikast

MANILA (AA) - Filipinler'de silahlı kişilerce saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, La Union kentinde, Sudipen Belediye Başkanı Alexander Buquing ile eşi ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı Wendy Buquing'in bulunduğu araca silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Bangar kasabasında düzenlenen saldırıda, Belediye Başkanı Buquing ile şoförü ve korumasının yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, Buquing'in eşi Wendy Buquing'in ise yaralandığını kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Filipinler'de belediye başkanlarına yönelik silahlı saldırıların arttığı gözleniyor.
Cebu eyaletine bağlı Ronda Belediye Başkanı Mariano Blanco da 5 Eylül'de ofisinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Temmuz ayında ise ülkenin güneyindeki Tanaunan Belediye Başkanı Antonio Halili, bir tören sırasında açılan ateşle göğsünden vurularak öldürülmüştü.
Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'
Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?
Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Yanağındaki kızarıklık dikkat çekti
'Köyümüzün adını duyanlar 'İnsanlar çıplak mı' diye soruyor'
'Savaş sözleri' söylendi, gerilim yükseldi!
26 yaşında 130 milyon dolarlık servetin sahibi oldu!
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum