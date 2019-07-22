Filipinler'de binlerce kişi Devlet Başkanı'nı protesto etti

Gösterinin organizatörleri, eyleme 40 bin kişinin katıldığını iddia ederken, polis sayının 5 bin olduğunu açıkladı.

Meclisinin yakınındaki gösteride protestocular, Devlet Başkanı'nın "acımasız" uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirdiklerini belirterek, bir kısmı Güney Çin Denizinde yer alan Filipinler Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Çinli balıkçılara avlanma izni verilmesine tepki gösterdi ve bir dizi farklı politikalarını geri çekmesi çağrısında bulundu.

Filipinler basınındaki haberlere göre, Duterte, Filipinler Parlamentosunun yeni yasama yılı açılışı için gittiği Mecliste konuşma yaptığı sırada binlerce gösterici tarafından protesto edildi.

MANİLA (AA) - Filipinler'in başkenti Manila'da binlerce kişi Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi uyuşturucuyla mücadele yöntemi ve ülkeye ait sularda Çinli balıkçı teknelerine avlanma izni verilmesinden dolayı protesto etti.

Gösteriler nedeniyle ordu ve polis alarma geçerken, protestoların yapıldığı bölge ve çevresi uçuşa yasak bölge ilan edildi.

Öte yandan Manilatimes'ta yer alan habere göre, Duterte parlamentoda yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'e ait Münhasır Ekonomik Bölgeyi de içine alan ve "Batı Filipinler Denizi" olarak adlandırılan sulardaki haklarını koruyacaklarını söyleyerek, "Batı Filipinler Denizi bizim." diye konuştu.

Duterte, ayrıca ülkesinin Çin ile askeri bir mücadeleye hazır olmadığını, zira bunun yalnızca "acı ve kedere" sebebiyet vereceğini dile getirerek, iki ülke arasındaki ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Devlet Başkanı Duterte, yasa dışı uyuşturucu sorunu ve yolsuzluğun devam ettiğini belirterek, "Bu, ahlaki iyileşme girişimlerimize olan cesaretimizi kırıyor." dedi.

Yolsuzluklar ortadan kalkmadığı sürece uyuşturucunun sorununun belinin bükülmeyeceğini dile getiren Duterte, bu tehditle mücadele etmenin uzun bir yol olduğunun farkında olduğunu belirtti.