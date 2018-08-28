Filipinler'de bombalı saldırı: 1 ölü

MANİLA (AA) - Filipinler'in güneyindeki Müslümanların yoğun yaşadığı Mindanao bölgesinde yerel sokak festivalinde bombalı saldırı düzenlendi.
Filipin ordusundan yapılan açıklamada, Sultan Kudarat eyaletine bağlı Isulan şehrinde yerel bir festival için toplanan kalabalığın arasına karışan saldırganın bıraktığı çanta içindeki bombanın patlaması sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Garnizon komutanı Tuğgeneral Cirilito Sobejana, kalabalığın toplandığı alandaki bir kişinin şüpheli çanta ihbarının ardından güvenlik güçlerinin müdahale etmek üzere bölgeye intikal ettiği sırada bombanın patladığını belirtti.
Sobejana, çantayı yerleştirdiği sanılan bir şüphelinin kargaşa sırasında kaçtığını ifade etti.
Olayın gerçekleştiği bölge güvenlik kordonuna alınırken, yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Filipinler ordusu ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda kırsal alana sıkışan radikal militanların eylemi düzenlemiş olabileceğinden şüpheleniliyor.
Mindanao bölgesinde geçen ay Basilan şehrinde askeri kontrol noktasında bomba yüklü minübüsün patlatılması sonucu 4'ü sivil 13 kişi hayatını kaybetmişti.
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti
Kars'ta büyük sürpriz! Ağustos'ta beyaza büründü
MHP'de toplu istifa!
ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz
Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı
Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt
Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Kafasında 30 çivi, onlarca toplu iğneyle yaşıyor!
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum