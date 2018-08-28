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Filipinler'de bombalı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Filipinler'de bombalı saldırı: 1 ölü

MANİLA (AA) - Filipinler'in güneyindeki Müslümanların yoğun yaşadığı Mindanao bölgesinde yerel sokak festivalinde bombalı saldırı düzenlendi.

Filipin ordusundan yapılan açıklamada, Sultan Kudarat eyaletine bağlı Isulan şehrinde yerel bir festival için toplanan kalabalığın arasına karışan saldırganın bıraktığı çanta içindeki bombanın patlaması sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Garnizon komutanı Tuğgeneral Cirilito Sobejana, kalabalığın toplandığı alandaki bir kişinin şüpheli çanta ihbarının ardından güvenlik güçlerinin müdahale etmek üzere bölgeye intikal ettiği sırada bombanın patladığını belirtti.

Sobejana, çantayı yerleştirdiği sanılan bir şüphelinin kargaşa sırasında kaçtığını ifade etti.

Olayın gerçekleştiği bölge güvenlik kordonuna alınırken, yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Filipinler ordusu ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda kırsal alana sıkışan radikal militanların eylemi düzenlemiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

Mindanao bölgesinde geçen ay Basilan şehrinde askeri kontrol noktasında bomba yüklü minübüsün patlatılması sonucu 4'ü sivil 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Filipinler Isulan Mindanao bölgesi Sultan Kudarat eyaleti

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