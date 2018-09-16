Filipinler'de can alan Mangkhut tayfunu Çin’e ulaştı

Can kayıplarının 100'ü bulacağı tahmin edilirken tayfun Çin'in güneyine doğru ilerliyor.Her sene yaklaşık 20 tayfunun vurduğu Filipinler'de bu yılın en kuvvetlisi olan Mangkhut tayfunu, Filipinler ve Tayvan'da en az 30 kişinin ölümüne, sel, heyelan ve elektrik kesintilerine neden olduktan sonra Çin'e doğru ilerlemeye devam ediyor. Filipinler'de tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü bulabileceği tahmin ediliyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin insani yardım işlerinden sorumlu danışmanı Francis Tolentino, Duterte'yi saatte 205 kilometreye kadar hızlı esen tayfun hakkında bilgilendirmek için pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Mangkhut tayfunu nedeniyle Filipinler'de 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yaşamını yitirenlerden 24'ünün heyelan nedeniyle öldüklerini belirten Tolentino, zorunlu tahliye kararı olmasına rağmen bazı ailelerin evlerini terk etmediğini ve ölümlerin bu nedenle gerçekleştiğini kaydetti.

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