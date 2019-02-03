Filipinler'de çatışma

Filipinler'in güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmada üç militanın öldürüldüğü, beş askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Albay Gerry Besana, yaptığı açıklamada, Sulu'da çıkan çatışmada beş askerin hayatını kaybettiğini, üç Ebu Seyyaf militanının öldürüldüğünü söyledi.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.
Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.
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