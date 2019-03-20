Filipinler'de çatışma

Filipinler'in güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmada iki militanın öldürüldüğü bildirildi.

"PhilStar"da yer alan habere göre, 104. Tugay Komutanı General Fernando Reyeg, Basilan kenti ve Sulu'da son iki günde çıkan çatışmalarda iki Ebu Seyyaf militanının öldürüldüğünü söyledi.

Filipinler'de ordunun 12 Mart'ta düzenlediği operasyonda Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçılarına mensup 6 militan öldürülmüştü.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

