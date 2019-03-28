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Filipinler'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

Ordu ile isyancılar arasındaki çatışmada 3 isyancı öldürüldü

Filipinler ordusu ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 3 isyancı öldürüldü, 2 asker yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Kuzey Samar ilinde Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi komünist isyancılar ile Filipin ordusu arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 3 isyancının öldürüldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Askerlerin, isyancılara ait çok sayıda silah ve mühimmata el koyduğu kaydedildi.

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969'dan bu yana sürerken, 2016'da Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.

Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Filipinler NPA

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