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Filipinler'de çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri ile Ebu Seyyaf örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 9 militan öldürüldü

Filipinler'in güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmalarda 9 militan öldürüldü, 19 militan yaralı olarak yakalandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, Sulu ilinin iki bölgesinde askerlerle Ebu Seyyaf üyesi militanlar arasında çıkan çatışmalarda 9 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 19 militanın da yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Filipinler'in güneyinde, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf militanlarıyla ordu güçleri arasında 5 Nisan'da çıkan çatışmada, 3 Filipinli asker yaşamını yitirirken, 4 militan öldürülmüştü.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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çatışma Ebu Seyyaf örgütü Filipinler militanlar

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