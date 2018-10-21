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Filipinler'de çiftçilere silahlı saldırı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

Filipinler'de çiftçilere silahlı saldırı: 9 ölü

BACOLOD (AA) - Filipinler'in orta kesiminde bir şeker kamışı tarlasını işgal eden çiftçilere düzenlenen silahlı saldırıda 9 çiftçi öldü.

Polis, Sagay kentinde silahlı 10 kişinin, dün gece özel mülkiyet olan tarlayı işgal eden bir grup çiftçiye saldırdığını açıkladı.

Saldırıda 9 çiftçinin yaşamını yitirdiği, 4 çiftçinin yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Ulusal Şeker İşçileri Federasyonu, aralarında kadın ve reşit olmayan çocukların bulunduğu üyelerine yönelik saldırıyı kınadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, grubun, ailelerinin karnını doyurmak için hükümetin toprak reformu programına dahil olan boş arazide ekim yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi Filipinler silahlı saldırı

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