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Filipinler'de çiftçileri taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 07:09 | Son Güncelleme

Filipinler'de çiftçileri taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Filipinler'in kuzeyinde çiftçileri taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, kasasında 44 çiftçi ile pirinç torbaları bulunan kamyon, ülkenin kuzeyindeki Conner şehrinde bir dağ geçidinde ilerlerken yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Conner Bölge Hastanesi yetkilileri, kazada 19 çiftçinin yaşamını yitirdiğini, yaralıların ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Filipinler'de eylül ayında da kasasında yolcu taşıyan bir kamyonun T'boli kentinde başka bir araca çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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çiftçi Filipinler Kaza ölü

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