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Filipinler’de dang humması salgını: 456 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

Filipinler’de etkili olan dang humması salgınında 456 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde acil durum ilan edildi.Filipinler’in başkenti Manila’da sağlık yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, dang humması salgını yayılıyor.

Filipinler’de dang humması salgını: 456 ölü

Filipinler’de etkili olan dang humması salgınında 456 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde acil durum ilan edildi.
Filipinler’in başkenti Manila’da sağlık yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, dang humması salgını yayılıyor. Filipinler’deki sağlık yetkilileri Ocak ayından bu yana 450’den fazla kişinin hayatını kaybettiği salgın hastalık vakalarında meydana gelen ani artış nedeniyle ulusal bir "dang humması uyarısı" yayınladı. Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan resmi duyuruda, 2019’un ilk 6 ayında dang hummasına yakalanan kişi sayısının 100 bini geçtiği ve geçen yıla kıyasla yüzde 85 artış yaşandığı açıklandı. Yerel basın ise bu yılki salgında en az 450 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ülke nüfusunun yüzde 20’sinin yaşadığı Mimaropa, Batı Visayas, Merkez Visayas ve Kuzey Mindanao bölgelerinde görülen salgın nedeniyle 20 milyon Filipinli risk altında. Sağlık yetkilileri, salgının odak noktası sayılan bu 4 bölge dışında 9 şehirde de vakaların görüldüğünü ancak bunların ülke çapındaki salgından bağımsız olduğunu duyurdu.

2 milyondan fazla çocuk risk altında
Sivrisinek kaynaklı bir viral enfeksiyon olan dang hummasında, şiddetli baş ağrıları, kas ve eklem ağrıları, ateş ve vücutta döküntü yaşanması gibi grip benzeri semptomlar görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişi dang hummasına yakalanıyor ve yaklaşık 12 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.
Filipinler, Brezilya ve Hindistan gibi tropikal iklim kuşağındaki ülkelerde bu salgın daha çok görülürken, Filipinler halkı her 3-4 yılda bir salgına yakalanıyor.
Filipinler Sağlık Bakanı Franciso Duque yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan keskin artışın, 2016 yılında ülke çapındaki vakalarda yaşanan artışın ardından öngörülen miktara denk geldiğini belirtti. Dang humması vakalarında bu yıl yaşanan artış nedeniyle, 2018 yılının tamamında yaşanan ölümlerden çok daha fazlası bu yılın ilk 6 ayında görüldü. Bu yılki salgın nedeniyle 2,6 milyon çocuk da risk altında bulunuyor.

Filipinler’de dang humması salgını: 456 ölü

Filipinler’de dang humması salgını: 456 ölü

Filipinler’de dang humması salgını: 456 ölü

Filipinler’de dang humması salgını: 456 ölü

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