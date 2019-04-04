HABER

Filipinler'de deng humması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 23:53 | Son Güncelleme

Deng humması nedeniyle 1 Ocak-23 Mart arasında 210 kişi öldü - Ülkede bu dönemde, 52 bin 595 deng humması vakası tespit edildi

Filipinler'de deng humması nedeniyle 1 Ocak-23 Mart tarihleri arasında 210 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

"GMA News"in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, 1 Ocak-23 Mart arasında, ülkede 52 bin 595 deng humması vakası görüldüğü ve bu rakamın, geçen yılın aynı döneminde 29 bin 861 olduğu belirtildi.

Ülkede deng humması salgını nedeniyle bu dönemde 210 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği raporda, hastalıktan en fazla etkilenenlerin 5-9 yaş arası çocuklar olduğu kaydedildi.

Bakanlık Müsteşarı Eric Domingo, 1 Ocak-23 Mart tarihleri arasında kaydedilen deng humması vakalarının, geçen yılın aynı döneminden yaklaşık yüzde 76 daha fazla olduğunu ifade etti.

Domingo, bu yıl vakaların El Nino hava olayları nedeniyle artacağının tahmin edildiğini aktardı.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

PARTNERİşte benim doğum günümİşte benim doğum günüm
YSK, Kırklareli'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi (2)YSK, Kırklareli'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi (2)
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdiAdıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deng humması Filipinler

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.