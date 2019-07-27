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Filipinler'de depremler: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 06:07 | Son Güncelleme

Batanes eyaletinde meydana gelen 5,4 ve 5,9 büyüklüğündeki iki depremde en az 8 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı

MANİLA (AA) - Filipinler'in kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5,4 ve 07.00'de 5,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin ardından can kayıplarına dair bilgi verilmedi fakat uluslararası basında yer alan haberlerde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet genelinde çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü kaydedildi.

Sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Batanes deprem Filipinler

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