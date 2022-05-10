Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi: Marcos ailesi 36 yıl sonra iktidara dönüyor

Gayriresmi sonuçlara göre Marcos Jr, oyların yüzde 55,8'ini alırken rakibi Leni Robredo'nun oy oranı yüzde 28'de kaldı.

Bu sonuçla, Marcos ailesi 36 yıl sonra iktidara dönmüş olacak.

Marcos'un iktidarına ailesinin ağır yolsuzlukları damga vurmuştu. Ancak taraftarları, Marcoslar'ın iktidar olduğu dönemi "altın çağ" diye niteliyor.

Ferdinand Marcos, acımasız otoriter yönetimiyle biliniyordu. Karısı Imelda Marcos ve yakın çevresinin o dönem zimmetlerine 10 milyar dolar geçirdikleri tahmin ediliyor.

Marcos, 1986'da halk ayaklanmasıyla devrilmiş ve Hawaii'ye kaçmıştı.

Bu dönemde Filipinler ekonomisi ağır bir borç batağına girmiş ve sıradan insanlar büyük zorluklar yaşamıştı.

64 yaşındaki senator Marcos Jr, siyasette yeni bir isim değil. Farklı görevlere seçilen Marcos Jr, 2016'da Robredo'yla girdiği devlet başkanı yardımcılığı seçimini kaybetmişti.

Karşıtları, Marcos Jr'ın seçim kampanyası sırasında internette ailesinin geçmişiyle ilgili yanlış bilgiler yaydığını, zorda kalabileceği alanlarda tartışmadan uzak durduğunu söylüyor.

Ancak bu kaygılara rağmen seçim kampanyası sırasındaki anketler, Marcos Jr.'ı onlarca puan önde gösteriyordu.

Bu beklentiler seçime de yansıdı. Seçime katılımın yüksek olduğu belirtiliyor. Ülkede daha önce yapılan seçimlerde usulsüzlük iddiaları gündeme gelmemişti.

Bir oy merkezinde üç kişinin vurulması gibi bazı münferit olayların dışında seçimlerin sakin geçtiği haber veriliyor.

Ancak BBC Manila muhabiri Howard Johnson oy kullanma merkezlerindeki bozuk makineler, bazı oyların satın alındığını gösteren videolar ve şiddet olaylarının şüphe uyandırdığını söylüyor.

Marcos Jr. görevi Rodrigo Duterte'den devralacak.

Duterte'nin kızı başkan yardımcısı olacak

76 yaşındaki Duterte, sıra dışı tarzı ve uyuşturucu kaçakçıları ve kullanıcılarına karşı acımasız tavrıyla biliniyordu.

İnsan hakları gruplarına göre Duterte'nin döneminde polis binlerce kişiyi öldürdü.

Duterte'nin kızı Sara Duterte de Marcos Jr'la birlikte başkan yardımcılığı için aday olmuştu. İlk sonuçlar, Duterte'nin açık ara önde gittiğini gösteriyor.



