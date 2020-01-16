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  4. Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın elindeki son Endonezyalı rehine de kurtarıldı

Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın elindeki son Endonezyalı rehine de kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın elindeki son Endonezyalı rehine de kurtarıldı

CAKARTA (AA) - Filipinler'de DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın eylül ayında kaçırdığı 3 Endonezyalı balıkçıdan sonuncusunun da kurtarıldığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, örgütün elindeki tek Endonezyalı rehine Muhammed Farhan, ülkenin güneyinde Sulu eyaletindeki bir köyde dün güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Sağlık kontrolünden geçen Farhan'ın durumunun iyi olduğunu açıklayan Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, Farhan'ın işlemlerinin ardından Endonezya’ya gönderileceğini belirtti.

Örgütün kaçırdığı balıkçılardan Maharudin Lunani ve Samiun Maneu, Sulu eyaletine bağlı Panamao bölgesindeki dağlık alanda 22 Aralık’ta düzenlenen operasyonda kurtarılmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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