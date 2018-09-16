Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın rehin aldığı Endonezyalılar serbest

MANİLA (AA) - Ebu Seyyaf örgütünün geçen yıl Malezya açıklarında kaçırdığı Endonezyalı 3 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Örgütün, Malezya açıklarında kaçırarak Filipinler'in güneyindeki ormanlara götürdüğü belirtilen Endonezyalı 3 kişi, Moro İslami Kurtuluş Cephesinin (MİKC) girişimleri sonucu serbest bırakıldı.
Yaklaşık bir yıl sonra serbest kalan rehinelerin Zamboanga kentindeki Endonezya Büyükelçiliğine götürüldüğü bildirildi.
Geçen hafta da 3 Endonezyalı balıkçı, Malezya'nın Semporna kenti açıklarında silahlı kişiler tarafından rehin alınmış, bir balıkçı kaçmayı başarmıştı.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.
Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.
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