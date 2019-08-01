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Filipinler'de El Kaide finansörü olduğu iddia edilen kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Terör örgütünün eski finansörlerinden olduğu öne sürülen Ürdünlü Mahmud Afif Abdülcelil'in geçen ay tutuklandığı açıklandı

Filipinler'de, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in kayınbiraderinin sağ kolu ve terör örgütünün eski finansörlerinden olduğu iddia edilen Ürdünlü Mahmud Afif Abdülcelil'in geçen ay tutuklandığı bildirildi.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan Göç Bürosu Şefi Jamie Morente, Abdülcelil'in 4 Temmuz'da Mindanao Adası'nın güneybatısındaki Zamboanga şehrinde tutuklandığını ve takma isim kullandığını aktardı.

Moriente, "İstenmeyen kişi olarak 2003'te tutuklanıp sınır dışı edilmesinden sonra, ülkeye yasa dışı giriş yapması dolayısıyla kendisini sınır dışı edeceğiz. Ülkeye girdiğine dair kayıt mevcut değil." ifadelerini kullandı.

Tutuklandığından beri hapiste tutulduğu kaydedilen Abdülcelil'in, sorguda ülkeye 2007'de giriş yaptığını söylediği ileri sürüldü.

- Askeri kontrol noktasında tespit edilmesiyle izlenmeye başlandı

Filipin otoriteleri, Abdülcelil'in 2003'te Suudi iş adamı ve Ladin'in kayınbiraderi Muhammed Halife'nin yakın arkadaşlarından olduğunu ve ikilinin yardım dernekleri kanalıyla örgütü finanse ettiklerini belirtti.

Yetkililer, Abdülcelil'in geçen yıl Zamboanga'da Cezayirli bir arkadaşıyla askeri kontrol noktasında tespit edilmesiyle kendisini izlemeye başladıklarını bildirdi.

Haberde, 11 Eylül saldırılarından sonra örgütün faaliyetlerinin Orta Doğu'da büyük ölçüde azalma göstermesi ve yıllardır büyük çaplı saldırı düzenlememesine rağmen Filipinler'de DEAŞ'ın varlığını artırarak Mindanao Adası'nda zemin bulduğu öne sürüldü.

DEAŞ, 2017'de adanın Marawi şehrini ele geçirmiş, Filipin Ordusu beş ay süren operasyonlardan sonra şehri geri almıştı.

Ocakta da Endonezyalı bir çiftin, ülkenin güneyindeki Jolo Adası'nda katedralde düzenlediği intihar saldırısında 23 kişi hayatını kaybetmişti.

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Amerikan New York Times gazetesi El Kaide Filipinler Usame bin Ladin Ürdünlü Mahmud Afif Abdülcelil

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