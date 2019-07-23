HABER

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Filipinler’de Gümrük Bürosu kaçak olarak ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki Ferrari marka arabayı imha etti.Filipinler’in başkenti Manila’da Gümrük Bürosu bu yıl içinde ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki kaçak bir Ferrari araba ve sigarayı imha etti.

Filipinler’de Gümrük Bürosu kaçak olarak ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki Ferrari marka arabayı imha etti.
Filipinler’in başkenti Manila’da Gümrük Bürosu bu yıl içinde ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki kaçak bir Ferrari araba ve sigarayı imha etti. Gümrük yetkilileri, alıcı firma Camama Auto Hub’ın Ferrari’yi ülkeye parçalar halinde Mayıs ayında kaçak olarak soktuğunu söyledi. Ferrari’nin getirilmeden önce motorunun ve 2 kapısının ayrıldığı belirtildi.
Gümrük Bürosunun otoparkına çekilen Ferrari bir buldozer yardımıyla parçalandı. Gümrük Bürosu ayrıca sigara yapma makinesi ve sigaraları da imha etti. Sahte tütün ürünlerine Şubat ayında Tacloban şehrindeki bir depoda el konmuştu.

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi

Filipinler’de ele geçirilen kaçak Ferrari imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.