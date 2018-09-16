HABER

Filipinler'de heyelan: 30 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Filipinler'de heyelan: 30 ölü

Filipinler'de bir altın madeninde meydana gelen heyelanda en az 30 işçi hayatını kaybetti.

Şinhua'nın haberine göre, Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde heyelan yaşandı.

Yaklaşık 40 kişinin toprak altında kaldığı heyelanda en az 30 kişinin cesedine ulaşıldı.

Toprak altında kalan diğer işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün bölgeyi etkisi altına alan Mangkhut tayfununun heyelana yol açmış olabileceği kaydedildi.

Yapılan en son açıklamaya göre, bugün Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a doğru hareket eden Mangkhut tayfunu nedeniyle ülkede 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkiye'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindiTürkiye'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindi
Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktıAnnesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
heyelan altın madeni Filipinler

En Çok Okunan Haberler

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.