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Filipinler’de kilise saldırısı sonrası güvenlik üst seviyede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:18 | Son Güncelleme

Filipinler’de 20 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısı sonrası güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Filipinler’de 20 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısı sonrası güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Filipinler polisi, başkent Manila’da denetimi sıklaştırdı.
Filipinler’in Mindanao Özerk Bölgesi’ndeki Jolo’da dün bir Katolik kilisesine yönelik iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 20 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Manila polis ofisi, metro istasyonlarında güvenlik seviyesinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu. Polisler, metro istasyonlarında benzer bir saldırının yaşanmaması için nöbet tutuyor. Ayrıca başkent sokaklarında görevlendirilen polis sayısının da arttırıldığı bildirildi.
Dün Jolo’da Katolik kilisesine yönelik gerçekleştirilen çifte saldırıda, ilk patlama ayin sırasında gerçekleşirken, ikincisi askerlerin ilk patlamaya müdahaleye geldikleri sırada kilise dışında gerçekleşmişti. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 77 kişi yaralanmıştı.

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