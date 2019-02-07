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Filipinler’de kızamık salgını

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

Filipinler’in başkenti Manila’da, kızamık vakası 2 Şubat itibariyle 861’e ulaştı.

Filipinler’in başkenti Manila’da, kızamık vakası 2 Şubat itibariyle 861’e ulaştı. Kaydedilen rakamlar nedeniyle Manila’da salgın ilan edildi.
Filipinler’in başkenti Manila’da bulaşıcı kızamık vakaları nedeniyle kızamık salgını ilan edildi. Açıklanan rakamlara göre, 1-19 Ocak tarihlerinde 196 kızamık vakası kaydedildi. Geçtiğimiz yıl aynı tarih içerisinde bu sayı 20 olurken, bu yıl vaka sayısından ciddi derecede artış gözlemlenmesi yetkilileri kızamık salgını için acil tedbir almaya yönlendirdi.
Yetkililer, çoğunluğu çocuk olmak üzere 50 kişinin kızamık salgınından dolayı hayatını kaybettiğini ifade ederken, ülke içerisinde 2.4 milyon çocuğun kızamık aşısı yapılmadığı için risk altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Francisco Duque, kızamık salgınından dolayı oluşan akciğer iltihaplanmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini kaydederken, ailelere çocuklarını kızamık aşısı yaptırmaları için çağrı yaptı. Duque, "Aileler kızamık aşısı yaptırmak için herhangi bir komplikasyonu beklememeli. Aksi takdirde çok geç olabilir" dedi.

2017’de 351, 2018’de 3 bin 646 vaka
Vakaların 2 Şubat itibariyle 861’i bulması ile tedbir çalışmalarını genişleten Sağlık Bakanlığı, ülkenin diğer bölgelerinde de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2 Şubat itibariyle kızamık vakası sayısı en az 861 oldu.
Sağlık Bakanı Duque, "Geçtiğimiz hafta bu vakaların arttığına ilişkin olarak açıklamalarımızı yapmıştık. Aileleri ve bakıcıları bulaşıcı kızamık salgınına karşı tedbirli olmaya çağırıyoruz" dedi.
Kızamık salgını raporlarına göre başkent Manila’da 2017 yılında 351 olan vaka sayısı, 2018 yılı içerisinde 3 bin 646’yı bulmuştu.

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