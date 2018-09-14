Filipinler'de Mangkhut Tayfunu alarmı

MANİLA (AA) — Filipinler sezonun en güçlü tropik siklonu olan Mangkhut Tayfunu'nu karşılamaya hazırlanıyor.
Mangkhut Tayfunu'nun cumartesi günü etkilemesi beklenen ülkenin kuzeyindeki Cagayan eyaletinde okullar tatil edildi.
Filipinli yetkililer, binlerce kişi için tahliye emri verdi.
Sel ve toprak kaymalarına hazırlık olarak iş makinaları hazırlandı.
Ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası'nda 25 yerleşim merkezinde fırtına alarmı verildi.
Hawaii'de bulunan Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun kategori 5 kasırga gücündeki süper tayfuna dönüştüğünü bildirdi.
Merkez, kasırga güzergahındaki 4 milyon insanın risk altında olduğu uyarısında bulundu.
Saatteki hızı 205 kilometreye ulaşan rüzgarlarla yoğun yağış taşıyan tayfun, aynı anda 900 kilometre çapında bir alanda etkili oluyor.
Tayfun, Filipinler'den geçtikten sonra gücü azalarak Hong Kong, Macau ve Çin'in güneyindeki eyaletlerde etkili olacak.
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