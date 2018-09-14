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Filipinler'de Mangkhut Tayfunu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:40 | Son Güncelleme

Kategori 5 kasırga gücündeki süper tayfun Mangkhut, Filipinler'de etkisini göstermeye başlarken, 15 bin 300'den fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi

MANİLA (AA) - Yılın en güçlü tropik siklonu olan Mangkhut Tayfunu Filipinler'in kuzey kıyılarını vurdu.

Gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan tayfunun, yerel saatle 01.40'ta ülkenin kuzeyinde etkisini göstermeye başladığı ve hızının saatte 255 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Yerel yetkililer bölgede alınan önlemler kapsamında okullar tatil edilirken, 15 bin 300'den fazla kişinin evlerinden güvenli yerlere tahliye edildiği açıklandı.

Sel ve toprak kaymalarına hazırlık olarak iş makineleri hazırlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası'nda 25 yerleşim merkezinde fırtına alarmı verildi.

Hawaii'de bulunan Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun kategori 5 kasırga gücündeki süper tayfuna dönüştüğünü bildirdi.

Merkez, kasırga güzergahındaki 4 milyon insanın risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Şiddetli rüzgarlarla yoğun yağış taşıyan tayfun, aynı anda 900 kilometre çapında bir alanda etkili oluyor.

Filipinler'de 2013 yılında etkisinin gösteren Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Mangkhut Tayfunu

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