Filipinler'de muhalif lider Uyuşturucuyla Mücadele Komitesindeki görevinden alındı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yardımcısı ve muhalifi Leni Robredo'yu Uyuşturucuyla Mücadele Komitesinin Eş Başkanlığı görevinden aldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte'nin yardımcısı ve en güçlü rakibi Robredo'yu 20 gün önce getirdiği Uyuşturucuyla Mücadele Komitesinin Eş Başkanlığı görevinden aldığını açıkladı.

Duterte'nin bu kararı Robredo'nun "sataşma ve meydan okumaları"na karşı aldığını vurgulayan Panelo, "Devlet Başkanı tarafından tanınan olanağı boşa harcadı ve görevini yönetim tarafından üstlenilen usullere saldırmak için platform olarak kullandı. Robredo, uyuşturucu sorununun nedenlerini çözme konusunda ciddiyse, mağdurlar, aileleri ve topluluklarla konuşarak sorunun kökenlerine inmeli." ifadelerini kullandı.

Panelo, Robredo'nun bunları yapmak yerine geçen hafta yerel uyuşturucu sorunlarından habersiz ABD Büyükelçiliğindeki yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi üyeleriyle bir araya geldiğini söyledi.