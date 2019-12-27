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  4. Filipinler'de Noel Tayfununda Ölenlerin Sayısı 28'e Yükseldi

Filipinler'de Noel Tayfununda Ölenlerin Sayısı 28'e Yükseldi

27.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Filipinler’i Noel arifesinde vuran tayfunun ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükselirken 12 kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Birçok adayı etkileyen Phanfone Tayfunu’nda binlerce ev hasar gördü, hava, kara ve deniz seferleri aksadı

Filipinler'de Noel Tayfununda Ölenlerin Sayısı 28'e Yükseldi

Filipinler’i Noel arifesinde vuran tayfunun ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükselirken 12 kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Birçok adayı etkileyen Phanfone Tayfunu’nda binlerce ev hasar gördü, hava, kara ve deniz seferleri aksadı.

Salı günü Filipinleri şiddetli bir şekilde vuran tayfun ülkede bu yıl yaşanan yedinci büyük fırtınaydı. Aşırı yağmur sekiz farklı bölgeyi ciddi oranda etkiledi, rüzgarın hızı saatte 150 km’ye kadar ulaştı.

Yetkililerin aktardıklarına göre, yaklaşık 185 bin kişi tayfundan etkilendi. 50’ye yakın ev yıkıldı, aralarında okul ve evlerin olduğu en az 2 bin binaysa ciddi oranda hasar gördü. Cuma günü itibariyle acil yardım sığınaklarında kalanların sayısının 43 bine ulaştığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının ölüm nedeni henüz net olarak bilinmiyor ancak boğulma, elektrik çarpması ve ağaç devrilmesi gibi nedenlerin etkili olduğuna inanılıyor.

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