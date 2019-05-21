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Filipinler'de otobüs uçuruma düştü: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 20:03 | Son Güncelleme

Filipinler'de otobüs uçuruma düştü: 9 ölü

Filipinler'de bir otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

CNN Filipinler'de yer alan habere göre, polis yetkilileri yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüsün Albay kentinde uçuruma yuvarlandığını kaydetti.

Otobüsün fren aksamındaki arıza nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirten yetkililer, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların Libon'da bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
albay Filipinler Kaza OTOBÜS

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