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  4. Filipinler’de Phanfone Tayfunu bilançosu: 13 ölü

Filipinler’de Phanfone Tayfunu bilançosu: 13 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

Filipinler’de etkisini sürdüren Phanfone Tayfunu nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.Filipinler’de Afet Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Noel akşamı etkili olan Phanfone tayfunu nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filipinler’de etkisini sürdüren Phanfone Tayfunu nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler’de Afet Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Noel akşamı etkili olan Phanfone tayfunu nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, Capiz ve Iloilo kenti ile Leyte adasındaki ölümlerde, 13 yaşındaki bir çocuğun elektrik çarpması sonucu, 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu, başka 1 kişinin de trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti. Salı günü ülkeyi vuran ve etkisini sürdüren tayfunun hızı saatte 150 kilometreye ulaşarak şiddetli yağmur ve su baskınlarına da neden oldu. Fırtına öncesi 58 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Çok sayıda ev zarar gördü ve feribot seferlerinin iptal olmasının ardından 15 binden fazla kişi limanlarda mahsur kaldı. Adadaki uçak seferleri de iptal edildi.
Öte yandan, Phanfone Tayfununun batıya doğru yönelerek Güney Çin Denizi’ne ilerlediği bildirildi.

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