HABER

Filipinler’de sahte alkol zehirlenmesi: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

Filipinler’de sahte alkol tüketen 11 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi de tedavi altına alındı.Filipinler’de sağlık yetkilileri ve yerel makamlarca yapılan açıklamada, Noel kutlamaları sırasında sahte alkol alan en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.Ülkenin güneyinde yer alan Laguna ve Quezon kentinde yaşanan zehirlenme olayında ölümlerin çoğunun Perşembe ve Pazar günleri arasında gerçekleştiği bildirildi.

Filipinler’de sahte alkol tüketen 11 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi de tedavi altına alındı.
Filipinler’de sağlık yetkilileri ve yerel makamlarca yapılan açıklamada, Noel kutlamaları sırasında sahte alkol alan en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.
Ülkenin güneyinde yer alan Laguna ve Quezon kentinde yaşanan zehirlenme olayında ölümlerin çoğunun Perşembe ve Pazar günleri arasında gerçekleştiği bildirildi. Filipinler Sağlık Bakanlığı, sahte alkolden alınan örneklerin bugün toplanıp analiz edilmek üzere laboratuvara gönderileceğini belirtti. Ülkenin Gıda ve İlaç İdaresi de (FDA) yasa dışı yollarla üretilen sahte içkilerde kullanılan metil alkole karşı uyarılarda bulundu.
Öte yandan Filipinler’de geçtiğimiz yıl sahte içki tüketen 21 kişi yaşamını yitirdi.

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
TİKA Filipinler’de Moro Müslümanlarının yanındaTİKA Filipinler’de Moro Müslümanlarının yanında
Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (3)Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.