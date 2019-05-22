Filipinler'de seçimler

Yeni senatörler arasında Duterte hükümetinin orantısız polis şiddeti ve yargısız infaz iddialarıyla gündeme gelen, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını yürüten eski polis şefi Ronald dela Rosa'nın da yer alması dikkati çekti.

Seçimlerde Demokrat Eğitim Partisi (LDP) ve Lakas Hristiyan Müslüman Demokratlar Partisinden (CMD) 1'er aday ile 1 bağımsız aday Senatoya girmeye hak kazandı.

Yeni seçilen 12 senatörden 9'u, Devlet Başkanı Duterte'nin müttefikleri arasından çıktı. Böylece Senatodaki iktidar bloğu 17 sandalyeye çıkarken, muhalefet grubu 6 sandalyede kaldı. Senatodaki 1 sandalye ise boş bulunuyor.

Filipinler Seçim Komisyonun açıkladığı resmi sonuçlara göre, 24 sandalyeli Senatonun 12 sandalyesinin belirlendiği ara seçimlerde, Devlet Başkanı Roderigo Duterte'nin Filipinler Demokrat Partisinden (PDP) 4, ve Duterte hükümetini destekleyen Değişim İçin Koalisyon (CFC) üyesi Milliyetçi Partiden (NP) 3, Milliyetçi Halk Koalisyonundan (NPC) 1 ve Birleşik Milliyetçi İttifaktan (UNA) 1 aday Senatoya seçildi.

MANILA (AA) - Filipinler'de, 13 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi, valilik ve belediye seçimleri ile birlikte yapılan Senato ara seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.

Federal parlamentonun üst kanadı Senatodaki 24 sandalyenin 12'sinin yanı sıra alt kanadı Temsilciler Meclisinin tümü, 81 eyaletin valileri, şehir ve ilçe belediye başkanları ile yerel parlamento üyelerinin belirlendiği seçimler için halk 13 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

Seçimde kullanılan oy verme makinalarındaki teknik bir arıza nedeniyle oy sayımının gecikeceği de bildirilmişti.

Toplam 18 bin koltuk için 43 bin 500 adayın yarıştığı seçimlerde, 62 milyon kayıtlı seçmen oy kullanmıştı.

Temsilciler Meclisi, valilik ve belediye seçimlerinin resmi sonuçları ise henüz açıklanmadı.

