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Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Filipinler’de her yıl temmuz ayının son haftasında kutlanan su zambağı festivali bu yıl da büyük coşkuyla kutlanıyor.

Filipinler’de her yıl temmuz ayının son haftasında kutlanan su zambağı festivali bu yıl da büyük coşkuyla kutlanıyor. Su üzerinde bir metre kadar yükselen hava dolu yapraklarıyla su zambağının sapları kurutularak sepet yapılıyor.
Filipinler’de su zambağı (water hyacinth) festivali bu yıl da renkli anlara sahne oluyor. Las Pinas şehrinde insanlar su zambağı saplarından yapılan yerli örgü kıyafetlerle festivale katılıyor. Katılımcıların giydiği su zambağındın örgüler, renkli görüntüler oluşturuyor.
Festivalin, sel bölgesindeki halka su zambağı yetiştirmeleri için teşvik amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor

Filipinler’de su zambağı festivali coşkusu yaşanıyor
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