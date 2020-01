Filipinler’de Taal Yanardağı hala aktif

Filipinler’in Taal Yanardağı’nda her an bir patlama olabileceği ve volkanik tsunami uyarıları sürüyor. Yetkililerin tahliye uyarılarını dikkate almayan balıkçılar ise günlük yaşamlarına devam ediyor.

Filipinler’in Taal Yanardağı’nda hala hareketlilik yaşanıyor. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, her an yeni bir patlama olabileceğini belirtilerek volkanik tsunami uyarılarını sürdürüyor. Yetkiler uyarılarını sürdürürken bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayan onlarca kişi hala denizde günlük yaşamına devam ediyor. Taal’ı çevreleyen sularda günlük faaliyetlerini sürdüren balıkçılar ve çok sayıda kişinin tahliye bölgelerinden kaçarak evlerine geri döndüğü belirtiliyor.

Öte yandan Taal Yanardağı’nda yaşanan patlamanın ardından şu ana kadar 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.