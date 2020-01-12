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  4. Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

MANİLA (AA) - Filipinler'de Cebu eyaletinde Taal Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Taal Gölü'ndeki bir adada bulunan yanardağın patladığı bildirildi.

Enstitü, patlamanın ardından bölgedeki alarm seviyesini 3'e yükseltti. Üçüncü seviye magma hareketinin yol açtığı volkanik etkinliğin varlığı, daha ileri seviye patlamaların olabileceğine işaret ediyor.

Patlama nedeniyle henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı ancak yanardağ çevresindeki köylerde halk ve turistler tedbir olarak bölgeyi terk etmeye başladı.

Yerel sağlık yetkilileri, bölgedekilere yanardağdan çıkan kül ve dumanların solunum sorunlarına yol açmaması için maske takılması uyarısında bulundu.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'de 10'dan fazla aktif volkandan biri. Ülke, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Taal Yanardağı

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