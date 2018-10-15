Filipinler'de terör operasyonu

Filipinler'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi öldürüldü.
Manila Bulletin gazetesindeki habere göre, Davao kentinde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 DEAŞ şüphelisinin öldüğü belirtildi.
Öldürülen şüphelilerden birisinin kentteki DEAŞ yapılanmasının lideri olduğu kaydedildi.
Şüphelilerin kardeş olduğu ve üzerlerinden, silah, bomba yapımında kullanılan maddeler ile DEAŞ'ın sözde bayrağının çıktığı ifade edildi.
Filipinler'in güneyindeki Isulan kentinde ağustos ve eylül ayında iki bombalı saldırı düzenlenmiş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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