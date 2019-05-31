Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf, Hollandalı rehineyi öldürdü

MANİLA (AA) - Filipinler'in güney bölgesinde, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından tutulan rehinenin öldürüldüğü bildirildi.

Ordu yetkililerinin açıklamasına göre, terör örgütü Ebu Seyyaf tarafından rehin alınan kişinin, ülkenin güneyindeki Sulu eyaletinin dağlık bölgelerinde tutulduğu ve ordu ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmadan kaçmaya çalışırken vurulduğu belirtildi.

Basına açıklama yapan Tuğgeneral Divino Pabayo Jr, Ebu Seyyaf örgütü tarafından rehin alınan kişinin, Hollandalı kuş gözlemcisi Ewold Horn olduğunu açıkladı.

Terör örgütünün elinden kaçmaya çalışan Horn'un, örgüt üyeleri tarafından öldürüldüğü, askerlerin de çıkan çatışmada 6 teröristi öldürdüğü ifade edildi.

Tuğgeneral, Horn'un cesedini bölgeden aldıklarını açıkladı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

