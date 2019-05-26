Filipinler'de teröristlerin saldırısında 2 çocuk öldü

Filipinler'in güneyinde, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle ordu güçleri arasında çıkan çatışmada 2 çocuk hayatını kaybetti.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Jolo adasında Ebu Seyyaf üyesi teröristler, adaya bağlı bir köyde devriye gezen askerlere saldırdı.

Sivillerin bulunduğu köyde yaklaşık yarım saat süren çatışmada biri 1, diğeri 12 yaşında olan 2 çocuk, teröristlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Basına açıklama yapan Tugay Komutanı General Divino Rey Pabayo, köyün, Filipinler ordusuyla teröristlere karşı iş birliği yaptığı için saldırıya uğradığını belirtti.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

