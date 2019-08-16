HABER

Filipinler’de turistlere yılan masajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Filipinler’de özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, daha çok turist çekmek için ziyaretçilerine yılan masajı yaptırmaya başladı.Filipinler’deki altıncı büyük ve dördüncü en kalabalık ada olan Panay’ın Aklan şehri yakınlarındaki Kalibo sahil kasabasında özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, turistlere yılan masajı yapmaya başlayınca müşterilerinde artış başladı.

Filipinler’de turistlere yılan masajı

Filipinler’de özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, daha çok turist çekmek için ziyaretçilerine yılan masajı yaptırmaya başladı.
Filipinler’deki altıncı büyük ve dördüncü en kalabalık ada olan Panay’ın Aklan şehri yakınlarındaki Kalibo sahil kasabasında özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, turistlere yılan masajı yapmaya başlayınca müşterilerinde artış başladı. Ramon Deo’nun yalnızca yılanlara has hayvanat bahçesindeki albino (beyaz) yılanlar turistlere masajı hizmeti sunuyor. Yılan masajı hizmeti alan turist yere yatarak üstünde yılanların rahatça gezinmesine izin veriyor. Turistler yılan masajının heyecan verici olduğunu söylüyor.

Filipinler’de turistlere yılan masajı

Filipinler’de turistlere yılan masajı

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Fransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong Kong’da gökdelene tırmandıFransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong Kong’da gökdelene tırmandı
Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede! Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede!

Kasım 2019 yedek subay ve yedek astsubay alımı hakkında açıklama

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

MSB duyurdu! İmha edildi

Resmi Gazete yayımlandı! İşte görevden alınan ve atama yapılan isimler...

Atama kararları Resmi Gazete!

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.