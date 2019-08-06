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Filipinler’de “ulusal dang salgını” alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Filipinler’de 2019’un ilk 7 ayında en az 622 kişinin hayatını kaybettiği dang humması için “ulusal dang salgını” alarmı verildi.Filipinler, sivrisineklerin taşıdığı bir virüsle yayılan dang humması nedeniyle bu yıl en az 622 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acil durum moduna geçerek "ulusal dang salgını" alarmı verdi.

Filipinler’de 2019’un ilk 7 ayında en az 622 kişinin hayatını kaybettiği dang humması için “ulusal dang salgını” alarmı verildi.
Filipinler, sivrisineklerin taşıdığı bir virüsle yayılan dang humması nedeniyle bu yıl en az 622 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acil durum moduna geçerek "ulusal dang salgını" alarmı verdi. Sağlık departmanı Ocak ayının başından 20 Temmuz’a kadar en az 146 bin vakanın kaydedildiği salgında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 98 artış yaşandığını duyurdu. Ulusal çaptaki salgın alarmı, yetkililerin acil müdahaleye ihtiyaç duyulan alanları rahatça tespit edebilmesi için verildi. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığa yakalanma oranlarında son yıllarda ciddi bir artış kaydedildiğini açıkladı. Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, “Yerel yetkililerin Acil Müdahale Fonları’nı kullanabilmesi ve yerel müdahalenin gerektiği yerlerin hızlı tespit edilebilmesi için ulusal çapta salgın ilan edilmesi çok önemli” dedi.
Calabarzon, Zamboanga Yarımadası ve Kuzey Mindanao’da da önemli salgınlar yaşanmasına karşın en az 23 bin vakanın tespit edildiği Doğu Visayas, salgının en fazla görüldüğü bölge oldu. Ülke çapında 7 bölgede tespit edilen vakalarda son 3 hafta boyunca artış gözlemlendi.

Aşı korkusu salgının çapını arttırdı
Filipinler’de dang hummasının bu derece şiddetli yayılmasının bir sebebi de halkın aşı korkusu. Son yıllarda aşıya karşı duyulan korku, Filipinler’de önlenebilir hastalıklara karşı aşı olan kişi sayısında ciddi bir düşüşe yol açtı. 2016-2017 yıllarında aşı olan 800 bin kişiye uygulanan ve dünyada Dang’a karşı geliştirilen ilk aşı olan Dengvaxia nedeniyle 14 çocuğun hayatını kaybetmesi ülkede aşı korkusunu tetikledi. Aşının geliştiricisi Fransız Sanofi ve yerel uzmanlar, 14 ölümü ilaca bağlayan hiçbir kanıt bulunmadığını söylese de halk ikna olmadı.

Her yıl 12 binden fazla kişi hayatını kaybediyor
Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişi dang hummasına yakalanıyor ve yaklaşık 12 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Filipinler, Brezilya ve Hindistan gibi tropikal iklim kuşağındaki ülkelerde birkaç yılda bir yaşanan salgından en çok etkilenenler ise çocuklar.
Yaklaşık 4 ila 10 gün arasında gelişen hastalık, uygun tedavi uygulanması halinde yaklaşık bir haftada geçiyor. Hastalığa yakalananlarda ilk olarak yüksek ateş, gözlerde kızarıklık ve gözlerin arkasında ağrı gibi belirtiler tespit ediliyor.

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