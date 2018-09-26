Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele

Filipinler'de son 2 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yaklaşık 4 bin 800 şüpheli öldürüldü.

Yerel basının Ulusal Polis Sözcüsü Benigno Durana'ya dayandırdığı habere göre, 1 Temmuz 2016'dan bu yana uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 108 bin 59 operasyon düzenlendi.

Durana, operasyonlarda "yaklaşık 4 bin 800 suçlunun öldürüldüğünü" kaydetti.

Durana, operasyonlarda 80'den fazla güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği ifade etti.

Uyuşturucu ticareti suçlarından aynı dönemde 576'sı kamu görevlisi olmak üzere 152 binden fazla kişi tutuklandı.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

