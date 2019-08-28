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Filipinler’de yanan vapurdan 245 kişi kurtarıldı, 3 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Filipinler açıklarında yanan yolcu vapurundan 245 kişinin kurtarıldığı, 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipinler açıklarında yanan yolcu vapurundan 245 kişinin kurtarıldığı, 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Filipinler’de gece yarısı bir yolcu vapurunda yangın çıktı. Çevredeki balıkçı tekneleri ve gemilerin yardımıyla yanan vapurdan 245 kişi kurtarıldı. Olayda 1 yaşındaki bir bebek ve 2 kişi hayatını kaybetti.
Yangının vapurun makine dairesinde başladığı ve alevlerin bütün gemiyi sardığı belirtildi. Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, vapurda 36 mürettebat ve 28’i çocuk 136 yolcunun bulunduğu belirtildi.
Sahil Güvenlik sözcüsü Armand Balilo yaptığı açıklamada, “Bölgede herhangi bir devriye gemisi yoktu, bu nedenle acil durum olduğu için yakındaki gemileri ve tekneleri yardım etmesi için uyardık” dedi.

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