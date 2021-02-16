HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Filipinler’de yanardağda hareketlilik arttı, bölge sakinleri tahliye edildi

Filipinler’de yanardağda hareketlilik arttı, bölge sakinleri tahliye edildi

16.02.2021 12:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler’de bulunan Taal Yanardağı’nda son 24 saatte hareketliliğin artması üzerine adadaki bölge sakinleri tahliye edildi.Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 311 metre yüksekliğindeki Taal Yanardağı’nda son 24 saatte hareketliliğin arttığı duyuruldu.

Filipinler’de bulunan Taal Yanardağı’nda son 24 saatte hareketliliğin artması üzerine adadaki bölge sakinleri tahliye edildi.
Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 311 metre yüksekliğindeki Taal Yanardağı’nda son 24 saatte hareketliliğin arttığı duyuruldu. Yanardağ için tehlike seviyesi 1’e yükseltilirken, bu durumun "anormal" olduğu vurgulandı ve yanardağın bulunduğu adadaki bölge sakinleri için tahliye emri verildi. Bölge sakinleri, Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) ekipleri tarafından güvenli bölgelere götürülmeye başlandı.
Pasifik Ateş Çemberinde bulunan Filipinler, deprem, tsunami ve volkanik patlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulunduDehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu
66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Balıkesir-Bursa karayolunda kar kabusu! Araç kuyruğu 25 kilometreyi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 25 km'yi geçti

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Bakan Koca'dan 'koronavirüs aşısı' çağrısı

Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı

Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın katili kardeşi çıktı! Uzaklaştırma kararı aldırmış

Katili kardeşi çıktı! Kahreden detay

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Son Dakika: AKOM duyurdu: İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

AKOM'dan kar yağışıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.