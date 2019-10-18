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Filipinler'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Navotas şehrindeki yangında 200 civarında ev kül olurken, 700 aile tahliye edildi

Filipinler'in Navotas şehrinde bir yerleşim yerinde çıkan ve hızla yayılan yangında yaklaşık 200 ev kül oldu.

"CNN Philippines"in haberine göre, Navotas itfaiye şefi Bartolome Biliran, yerel saatle 02.30 sularında çıkan yangın için 20 dakika içinde beşinci alarm seviyesine geçildiğini belirtti.

Biliran, yangının çıktığı bölgedeki evler hafif malzemeler kullanılarak inşa edildiği için yangının hızla yayıldığını söyledi.

Alevlerin 06.00 civarında kontrol altına alındığını ifade eden Biliran, yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını, kayıp kimsenin olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Manila Bulletin" gazetesinin haberinde, yangında yaklaşık 200 evin yanarak kül olduğu belirtildi.

Navotas Afet Riski Azaltma ve Yönetimi kurumundan yapılan açıklamada, yangında evleri hasar gören ya da tamamen yanan 700 ailenin geçici barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedenini ve yol açtığı hasarı belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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Filipinler Navotas şehri yangın

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