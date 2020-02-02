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Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 07:07 | Son Güncelleme

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü

MANİLA (AA) - Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Filipinler koronavirüs virüs

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