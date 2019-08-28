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Filipinler'de yolcu vapurunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 08:56 | Son Güncelleme

3 kişinin öldüğü yangından 102 kişi kurtarıldı, 69 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Filipinler'in Zamboanga del Norte bölgesi açıklarında bir yolcu vapurunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlikten (PCG) yapılan açıklamada, Cebu şehrinden yola çıkarak Dapitan kentine gitmekte olan yolcu vapurunda yangın çıktığı belirtildi.

Vapurun alev almasının ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği açıklamada, vapurda 136 yolcu ve 38 mürettebat olmak üzere 174 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vapurdaki 102 kişinin kurtarıldığı, kalan 69 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

PCG, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz açıklamada bulunmadı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, bazı yolcuların, yangında panikle denize atladığı ve daha sonra yakından geçmekte olan balıkçı tekneleri ve kargo gemileri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler YOLCU VAPURU

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