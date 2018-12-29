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Filipinler’deki 7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 08:52 | Son Güncelleme

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem bölgesinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceğine ilişkin uyarısını kaldırdı

PEKİN (AA) - Filipinler’in güneyindeki 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında büyüklüğü 6,9 olarak açıklanan depremin büyüklüğünün 7 olarak revize edildiğini duyurdu.

Merkez üssü Pondaguitan olan depremin yerin 60,1 kilometre altın gerçekleştiği belirtilirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem bölgesinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceğine ilişkin uyarısını kaldırdı.

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü de depremin 7,1 büyüklüğünde, yerin 49 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Ülkenin güneyinde bulunan Davao kentinin nüfusu 1,6 milyonu buluyor.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

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deprem Filipinler

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