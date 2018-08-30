Filipinler'deki bombalı saldırı

Filipinler'in güneyinde bulunan, Müslümanların yoğun yaşadığı Mindanao bölgesindeki yerel sokak festivalinde iki gün önce düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sultan Kudarat eyaletine bağlı Isulan şehrinde iki gün önce yerel bir festival için toplanan kalabalığın arasına karışan saldırganın bıraktığı çanta içindeki bombanın patlaması sonucu ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Saldırı sonrası bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan iki kişinin de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 oldu. Olayda yaralanan 30'dan fazla kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Patlamanın, şüpheli çanta ihbarı alan güvenlik güçlerinin müdahale etmek üzere bölgeye intikal ettiği sırada meydana geldiği açıklanmıştı.

Çantayı yerleştirdiğinden şüphelenilen bir kişinin, kargaşa sırasında kaçtığı açıklanmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Filipinler ordusu ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlar nedeniyle kırsal alana sıkışan radikal militanların bu eylemi düzenlemiş olabileceği sanılıyor.

Mindanao bölgesindeki Basilan şehrinde de geçen ay askeri kontrol noktasında bomba yüklü minibüsün patlatılması sonucu 4'ü sivil 13 kişi ölmüştü.

