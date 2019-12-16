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Filipinler'deki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 08:42 | Son Güncelleme

Filipinler'deki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

DAVAO/ Filipinler'in Mindanao Adası'nda dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

CNN Philippines'in haberine göre, yetkililer, Davao del Sur bölgesinde dün yaşanan depremde Padada kasabasında çöken 3 katlı market binasının enkazından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısının 3'e çıktığını belirtti.

Yetkililer, bina enkazında mahsur kalan hala 7 kişi olduğunu bildirdi.

Yangından Korunma Bürosu, söz konusu binanın enkazından 6 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Bölgede, depremden sonraki ilk 4 saat içinde en az 179 artçı sarsıntı olduğu kaydedildi.

Depremde 84 kişinin yaralandığını aktaran yetkililer, polis, asker ve itfaiyecilerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Davao del Sur Kamu Basın Ofisinden dün yapılan açıklamada, Matanao kasabasında evleri yıkılan 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

Matanao Belediye Başkanı Vincent Fernandez, depremde iki katlı belediye binasında ağır hasar meydana geldiğini dile getirmişti.

Bölgede son zamanlarda yaşanan depremler nedeniyle çok sayıda binanın temelinin zayıfladığını söyleyen Fernandez, tahliye merkezleri olarak kullanılabilecek pek çok binada hasar oluştuğunu sözlerine eklemişti.

- Eğitime ara verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabasının 6 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 22,4 kilometre altında kaydedildiği belirtilmişti.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü ise depremin büyüklüğünün 6,9 olduğunu açıklamıştı.

Davao del Sur bölgesinde bazı şehir ve kasabalarda deprem nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını belirten yetkililer, bölgedeki okul binalarında hasar tespiti yapılması için pazartesi eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.

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Davao del Sur deprem

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