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Filipinler'deki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Toprak altından çıkarılan ceset sayısı 46'ya yükseldi

Filipinler'de altın madeninde üç gün önce yaşanan meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 46'ya çıktı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde yaşanan heyelanın ardından 10 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Halen toprak altında kalan işçilerin olduğu tahmin edilen heyelanda ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Toprak altında kalan diğer işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bölgedeki altın madenlerinin güvensiz olduğunu belirterek, faaliyetlerin durdurulması çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Filipinler heyelan

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