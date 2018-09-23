Filipinler'deki heyelan

Filipinler'in Cebu bölgesinde Mangkhut tayfununun sebep olduğu aşırı yağışların yol açtığı heyelanda ölü sayısı 45'e çıktı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Cebu Afet Yönetim Birimi başkanı Baltz Tribunalo, yaptığı açıklamada, heyelanın ardından bölgede şimdiye kadar göçük altına kalan 45 kişinin cesedinin çıkarıldığını kaydetti.

Kayıp 34 kişinin halen arandığını belirten Tribunalo, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Çevre Bakanı Roy Cimatu, heyelanın meydana geldiği dağın eteğindeki taş ocaklarından faaliyetlerini 15 gün boyunca durdurulmasını istemişti.

Dağ eteğindeki terk edilmiş taş ocağının yakınında bulunan 2 köy heyelan nedeniyle toprak altında kalmıştı.

Filipinler'in kuzey kıyılarını geçen hafta etkisi altına alan Mangkhut tayfununda 81 kişi hayatını kaybetmişti.

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı pazar günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmişti.

